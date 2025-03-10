دوري نجوم العراق (23)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 01:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي نتائج كامل مباريات هذه المرحلة…

نفط البصرة × الطلبة 0-2

الحدود × الكرمة 0-3

الشرطة × كربلاء 4-0

نوروز × القوة الجوية 0-1

الكرخ × زاخو 1-1

الكهرباء × ديالى 1-1

النجف × الزوراء 1-2

أربيل × الميناء 0-1

دهوك × نفط ميسان- تأجلت

النفط × القاسم- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)

1- زاخو: 46 نقطة

2- الزوراء: 46 نقطة

3- الشرطة: 44 نقطة

4- القوة الجوية: 41 نقطة

5- الطلبة: 37 نقطة