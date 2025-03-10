نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (23)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 01:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي نتائج كامل مباريات هذه المرحلة…
نفط البصرة × الطلبة 0-2
الحدود × الكرمة 0-3
الشرطة × كربلاء 4-0
نوروز × القوة الجوية 0-1
الكرخ × زاخو 1-1
الكهرباء × ديالى 1-1
النجف × الزوراء 1-2
أربيل × الميناء 0-1
دهوك × نفط ميسان- تأجلت
النفط × القاسم- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)
1- زاخو: 46 نقطة
2- الزوراء: 46 نقطة
3- الشرطة: 44 نقطة
4- القوة الجوية: 41 نقطة
5- الطلبة: 37 نقطة