أخبار اليمن : مفوض الأونروا يحذّر من المجاعة في غزة

مفوض الأونروا يحذّر من المجاعة في غزةحذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، من وجود خطر يتمثل في أن يشهد قطاع غزة أزمة مجاعة أخرى إذا استمر العدو الصهيوني في منع دخول المساعدات.

وقال لازاريني في تصريحات صحفية "أعتقد أنه كلما استمر (منع دخول المساعدات)، رأينا تأثير ذلك يتزايد على السكان. ومن الواضح أن الخطر... هو أن نعود إلى الوضع الذي شهدناه قبل أشهر بشأن تفاقم الجوع في قطاع غزة".

وأكد لازاريني أن وقف دعم "الأونروا" سيعمق معاناة الفلسطينيين.

وتابع: "نحتاج إلى دعم إضافي طارئ حتى تستطيع الوكالة الاستمرار في العمل"، مشددًا على أن انهيار الوكالة سيخلق فراغًا خطيرًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

وبيّن لازاريني أن "50 ألف طفل يرتادون مدارسنا ونقدم خدمات صحية لـ100 ألف شخص في الضفة الغربية".

وشدد على أن حقوق الفلسطينيين ستبقى قائمة، بما في ذلك حق العودة حتى لو تم وقف عمل الوكالة.

وأشار لازاريني إلى أن هناك جهودًا في "إسرائيل" لإسكات المنظمات الداعمة للفلسطينيين.