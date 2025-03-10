الدوري التونسي (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 01:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي نتائج مباريات هذه الجولة…

النجم الساحلي × الترجي الجرجيسي 0-1

الاتحاد المنستيري × الأولمبي الباجي 1-0

الملعب التونسي × قوافل قفصة 2-1

نجم المتلوي × شبيبة العمران 1-0

الترجي × اتحاد بن قردان 1-1

البنزرتي × مستقبل قابس 2-0

مستقبل سليمان × الإفريقي 0-0

اتحاد تطاوين × الصفاقسي 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي: 52 نقطة

2- الاتحاد المنستيري: 50 نقطة

3- الإفريقي: 47 نقطة

4- الترجي الجرجيسي: 47 نقطة

5- النجم الساحلي: 46 نقطة