نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي (24)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 01:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي نتائج مباريات هذه الجولة…
النجم الساحلي × الترجي الجرجيسي 0-1
الاتحاد المنستيري × الأولمبي الباجي 1-0
الملعب التونسي × قوافل قفصة 2-1
نجم المتلوي × شبيبة العمران 1-0
الترجي × اتحاد بن قردان 1-1
البنزرتي × مستقبل قابس 2-0
مستقبل سليمان × الإفريقي 0-0
اتحاد تطاوين × الصفاقسي 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- الترجي: 52 نقطة
2- الاتحاد المنستيري: 50 نقطة
3- الإفريقي: 47 نقطة
4- الترجي الجرجيسي: 47 نقطة
5- النجم الساحلي: 46 نقطة