نصائح للتغلب على الشعور بالتعب والإرهاق أثناء الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 01:53 صباحاً - أسباب الشعور بالتعب أثناء الصيام

الصيام هو فرصة لتجديد الجسم والروح، ولكنه قد يتسبب أحيانًا في شعور بالتعب والإرهاق المستمرين. لفهم كيفية التغلب على هذا الشعور، يجب أولاً معرفة أسباب حدوثه. قد تكون أسباب الإجهاد أثناء الصيام متنوعة وتشمل نقص السوائل، أو قلة النوم، أو تغييرات في النظام الغذائي.

نقص السوائل

يمكن أن يكون الجفاف سببًا رئيسيًا للشعور بالإرهاق، خاصة وأن الجسم لا يحصل على الماء طوال فترة الصيام.

قلة النوم

التغييرات في مواعيد النوم بسبب السحور والإفطار يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في روتين النوم.

تغييرات النظام الغذائي

تناول وجبات ثقيلة أو قليلة الفائدة الغذائية يمكن أن يؤثر سلبًا على مستويات الطاقة لديك.

نصائح للتغلب على التعب أثناء الصيام

من المهم تبني استراتيجيات فعالة للحفاظ على الطاقة والتغلب على التعب.

البقاء مثالياً على الماء: تأكد من شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب.

تأكد من شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب. تحسين نوعية النوم: حاول الالتزام بجدول نوم منتظم واحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

حاول الالتزام بجدول نوم منتظم واحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة. تناول وجبات متوازنة: ينبغي أن تتضمن الوجبات التي تتناولها كميات مناسبة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية.

ينبغي أن تتضمن الوجبات التي تتناولها كميات مناسبة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية. تجنب الأطعمة الثقيلة: حاول الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والغنية بالسكر التي قد تسبب ثقلًا وتعبًا.

حاول الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والغنية بالسكر التي قد تسبب ثقلًا وتعبًا. مارس التمارين الخفيفة: النشاط البدني المعتدل بعد الإفطار يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الطاقة.

الاستفادة من فترات الراحة

يمكن أن يكون تخصيص بعض الوقت للاسترخاء أثناء اليوم مفيدًا. مارِس التنفس العميق أو التأمل لبضع دقائق لتقليل التوتر وتعزيز الشعور بالنشاط.

بالالتزام بهذه النصائح، يمكنك تقليل الشعور بالتعب والإرهاق أثناء الصيام والتمتع بفوائد هذا الشهر الفضيل بقوة وحيوية.