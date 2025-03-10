طاجن البامية باللحم المفروم: وصفة رمضانية شهية وسهلة التحضير

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 08:49 مساءً - يُعتبر طاجن البامية باللحم المفروم من الأطباق الرئيسية التي تُزين موائد رمضان، حيث يجمع بين النكهة الغنية للبامية واللحم المفروم المتبل، مما يجعله وجبة مثالية بعد يوم طويل من الصيام. في هذا المقال، نقدم لكم طريقة تحضير طاجن البامية باللحم المفروم على طريقة الشيف هند جمال، مع نصائح للحصول على أفضل النتائج.

مكونات طاجن البامية باللحم المفروم:

1 كيلو بامية مقطعة

500 جرام لحم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 كوب عصير طماطم

ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة سمنة (اختياري)

طريقة تحضير طاجن البامية باللحم المفروم:

تحضير الحشوة:

سخني الزيت والسمنة في وعاء على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه.

تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة.

أضيفي معجون الطماطم وعصير الطماطم وقلبي جيدًا، واتركي الخليط على النار حتى يتسبك قليلاً.

تحضير البامية:

في وعاء منفصل، سخني قليلًا من الزيت ثم أضيفي البامية وقلبيها قليلًا.

أضيفي كمية مناسبة من الماء الساخن واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق حتى تنضج جزئيًا.

تجميع الطاجن:

في طاجن فرن، ضعي طبقة من البامية ثم طبقة من حشوة اللحم، وكرري العملية حتى تنتهي الكمية.

اسكبي القليل من الماء الساخن فوق الطاجن، ثم غطيه وأدخليه إلى فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 30-45 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

نصائح إضافية:

يمكن تقديم طاجن البامية باللحم المفروم مع الأرز بالشعرية أو الخبز الطازج.

للحصول على نكهة أغنى، يمكن إضافة قليل من الكزبرة الخضراء المفرومة إلى الطاجن قبل التقديم.