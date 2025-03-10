بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 25.48 نقطة، أي ما يعادل 0.32 في المئة، ليبلغ مستوى 8067.36 نقطة.
وتم تداول 513 مليون سهم عبر 21921 صفقة نقدية، بقيمة 219.10 مليون دينار كويتي (نحو 674.8 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 8.66 نقطة، وبنسبة بلغت 0.12 في المئة، ليبلغ مستوى 7510.49 نقطة، من خلال تداول 363 مليون سهم عبر 10032 صفقة نقدية بقيمة 158.3 مليون دينار (نحو 487.5 مليون دولار).. فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 35.36 نقطة، أي بنسبة 0.41 في المئة، ليبلغ مستوى 8604.68 نقطة، من خلال تداول 149.9 مليون سهم عبر 11889 صفقة، بقيمة 60.7 مليون دينار (نحو 186.9 مليون دولار).
وكسب مؤشر (رئيسي 50) 95.41 نقطة، أي 1.30 في المئة، ليبلغ مستوى 7437.20 نقطة، من خلال تداول 338.7 مليون سهم عبر 8675 صفقة نقدية، بقيمة 155.8 مليون دينار (نحو 479.8 مليون دولار).
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