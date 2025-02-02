غياب أنطونيو روديجر عن مواجهتي مانشستر سيتي في ملحق دوري الأبطال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 12:55 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه الألماني، أنطونيو روديجر.

روديجر لم يتمكن من إكمال الشوط الأول من لقاء فريقه أمام إسبانيول، أمس السبت، حيث تم استبداله بالمدافع الشاب، راؤول أسينسيو.

وقال ريال مدريد في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا أنطونيو روديجر من قبل الخدمات الطبية، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى”.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن المدافع الألماني سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 20 يوماً، وبالتالي غيابه عن مواجهتي مانشستر سيتي في ذهاب وإياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.