طحنون بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برئاسة خلدون خليفة المبارك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي “حفظه الله”، بأهمية دعم أجندة الريادة التعليمية التقنية والبحثية في أبوظبي، أصدرَ سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك.

وبحسب “وام”، يضمُّ مجلس أمناء الجامعة في عضويته كلاً من معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي سيف سعيد غباش، والسيدة ريما المقرب المهيري، والبروفيسورة دانيلا روس، والدكتورة ليسا شو، والسيد بينغ شياو، والسيد مارتين إيدلمان، والبروفيسور إريك زينغ.

وقال سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «نعتزُّ بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، هذا الصرح العلمي الذي يعزِّز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، ويجسِّد رؤية استشرافية نحو المستقبل القائم على الابتكار والمعرفة بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

وتعدُّ جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إحدى أبرز المؤسَّسات التعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتركِّز على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وتلهم الجيل المُقبل من روّاد الأعمال، تماشياً مع إستراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وتُسهم البحوث التي تنفِّذها الجامعة في إيجاد حلول للعديد من التحدّيات التي تواجهها مختلف القطاعات على المستوى المحلي والعالمي؛ بما في ذلك الرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة، والطاقة، والمدن الذكية، والتصنيع، والتكنولوجيا المالية، وغيرها.

ومنذ تأسيسه في يناير 2024، يعمل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة على تنظيم وتنفيذ وتطوير السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، ووضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة.