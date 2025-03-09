إطلاق النار على رجل ”لوح بسلاح ناري” قرب البيت الأبيض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 03:31 مساءً - أفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية بأن أفراد جهاز الخدمة السرية أطلقوا النار على رجل كان "يلوح بسلاح ناري" بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشارت الخدمة السرية في بيان اليوم الأحد إلى أن حالة الرجل الصحية "غير معروفة"، مضيفة أن "رجلًا يحمل سلاحًا ناريًا بالقرب من البيت الأبيض أصيب برصاص أفراد الخدمة السرية في وقت مبكر من صباح اليوم".

ووفقًا للبيان، اتصلت الخدمة السرية بالشرطة المحلية، التي قالت إن "فردًا انتحاريًا" ربما كان مسافرًا إلى واشنطن من ولاية إنديانا.

وقال البيان إن "أفراد الخدمة السرية عثروا على سيارة الرجل متوقفة بالقرب من مبنى مكتب "أيزنهاور" التنفيذي، الذي يقع بجوار البيت الأبيض".

وتابع: "لقد رأوا أيضًا فردًا يسير على الأقدام يطابق الوصف في مكان قريب، وعندما اقترب الضباط، لوح الفرد بسلاح ناري ووقعت مواجهة مسلحة، أطلق خلالها أفرادنا النار".

وذكر البيان أن الرجل نقل إلى مستشفى بالمنطقة، حيث حالته الصحية "غير معروفة"، وأفراد جهاز الخدمة السرية لم يتعرضوا لأذى خلال المواجهة.