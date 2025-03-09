القومى للمرأة ينظم مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان للسيدات غير القادرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 03:31 مساءً - فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، نفذ المجلس مأموريات لاستخراج بطاقات رقم قومى للسيدات بالمجان بمحافظتى الجيزة وبنى سويف، وذلك في إطار المبادرة الوطنية بطاقتك حقوقك بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وقد تضمنت المأموريات استخراج 200 بطاقة بقريتى كفر حجازى ونكلا بمحافظة الجيزة بالسجل المدنى بمنشأة القناطر ، و 100 بطاقة بقرية قنبش بمركز ببا بمحافظة بنى سويف

وقد شهدت المأموريات إقبالا كبيرا من السيدات، حيث تعد بطاقة الرقم القومى هى أساس جميع الخدمات التى يتم تقديمها للسيدات وتعمل على تمكينهن من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.