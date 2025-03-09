محمد عطية يهاجم بسمة بوسيل: خلاصة المشاكل مش على السوشيال ميديا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 01:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

وجه الفنان المصري محمد عطية رسالة قاسية إلى الفنانة بسمة بوسيل، وذلك على خلفية نشرها لخلافاتها السابقة مع زوجها السابق الفنان تامر حسني على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد عطية أن هذا السلوك “غير لائق” ولا يليق بالشخصيات العامة، مشددًا على أن المشاكل العاطفية يجب أن تُحل في أجواء من الخصوصية والاحترام المتبادل.

وأضاف عطية خلال حديثه مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “سابع سما” أن المشاكل يجب أن تُحل داخل البيوت وليس عبر السوشيال ميديا، معتبرًا أن نشر الخلافات العلنية يؤثر سلبًا على صورة الشخصيات العامة أمام الجمهور. وأوضح أنه توقف منذ سنوات عن متابعة أخبار الطلاق والانفصال بين المشاهير، لأنها أصبحت مملة ولا تليق بمن هم في مواقعهم.

كما أشار عطية إلى حبه وتقديره الكبير لتامر حسني، لكنه أعرب عن تحفظه على نشر المشاكل العائلية علنًا، مؤكدًا أن أي علاقة، سواء كانت زواجًا أو ارتباطًا عاطفيًا، يجب أن تظل سرية بين الطرفين. وأكد أن الشخصيات العامة يجب أن تكون قدوة للجمهور، وأن تتجنب نشر خلافاتها بشكل يؤثر على صورتها أمام الناس.

يذكر أن بسمة بوسيل أثارت ضجة كبيرة مؤخرًا بتصريحاتها حول المعاناة التي تعرضت لها خلال زواجها من تامر حسني، حيث كشفت أنها عاشت في حالة من الاكتئاب الشديد، وكانت تقضي يومها إما نائمة أو في حالة بكاء مستمر. هذه التصريحات أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع محمد عطية إلى التعبير عن رأيه الصريح في هذا الشأن.