وزير الخارجية يزور التليفزيون المصري ويشيد بدور ماسبيرو ومكانته الشامخة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 03:31 مساءً - قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بزيارة الهيئة الوطنية للإعلام حيث استقبله الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة.

أشاد وزير الخارجية بدور ماسبيرو في الماضي والحاضر ، والتطور الكبير الذي يشهده في ظل قيادته الجديدة . وقال : ان هذا المبني هو مرآة الدولة المصرية ، ورمز إعلامها الوطني . وأضاف الوزير في حديث تليفزيوني لقناة النيل للأخبار علي هامش الزيارة : سوف يظل دور ماسبيرو الشامخ في المستقبل كما كان علي مدي تاريخه العظيم.

وقد قام وزير الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام بزيارة استديو الأخبار بالتليفزيون المصري ، وجري الاتفاق علي تعاون كبير بين وزارة الخارجية وماسبيرو في الفترة القادمة.