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وزير الخارجية يزور التليفزيون المصري ويشيد بدور ماسبيرو ومكانته الشامخة

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وزير الخارجية يزور التليفزيون المصري ويشيد بدور ماسبيرو ومكانته الشامخة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 03:31 مساءً - قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بزيارة الهيئة الوطنية للإعلام حيث استقبله الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة.

أشاد وزير الخارجية بدور ماسبيرو في الماضي والحاضر ، والتطور الكبير الذي يشهده في ظل قيادته الجديدة . وقال : ان هذا المبني هو مرآة الدولة المصرية ، ورمز إعلامها الوطني . وأضاف الوزير في حديث تليفزيوني لقناة النيل للأخبار علي هامش الزيارة : سوف يظل دور ماسبيرو الشامخ في المستقبل كما كان علي مدي تاريخه العظيم.

وقد قام وزير الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام بزيارة استديو الأخبار بالتليفزيون المصري ، وجري الاتفاق علي تعاون كبير بين وزارة الخارجية وماسبيرو في الفترة القادمة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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