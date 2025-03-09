العالم اليوم - تضم عناصر من الأمن والشرطة.. اكتشاف مقبرة جماعية في اللاذقية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 مارس 2025 03:24 مساءً - أعلن مصدر أمني في محافظة اللاذقية السورية، الأحد، العثور على مقبرة جماعية تضم عددا من عناصر قوات الأمن العام والشرطة قرب مدينة القرداحة.

وقالت وكالة "سانا" إن المقبرة تضم "عددا من قوات الأمن العام الذين غدرت بهم فلول النظام السابق أثناء تأديتهم لعملهم، ثم قامت بدفنهم بمقبرة جماعية في أحد أودية مدينة القرداحة".

وأشارت إلى أن "فلول نظام الأسد ارتكبت مجزرة مروعة بحق القوى الشرطية والأمنية بعد غدرها بمدينة القرداحة".

وبثت الوكالة مجموعة صور تبين عملية انتشال عدد من الجثث لأشخاص يرتدون الزي العسكري ونقل بعضهم على سيارة.



ووفق تلفزيون سوريا، جرى اكتشاف المقبرة خلال عملية التمشيط التي تنفذها وحدات من الجيش السوري والأمن العام في المدينة.



وتصاعدت حدة التوتر الأمني في الساحل السوري خلال الأيام الماضية، وخاصة في طرطوس واللاذقية، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، إن القوات تستمر في ملاحقة "فلول الأسد"، وفق الخطط العملياتية المعتمدة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني: "تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة".