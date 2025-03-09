هيئة الدواء المصرية تصدر مجلة الممارسات الصيدلية عدد مارس 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 03:31 مساءً - أصدرت هيئة الدواء المصرية عدد مارس 2025 من مجلة الممارسات الصيدلية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصيدلية، وتتناول المجلة موضوعات مُحدَّثة متعلقة بالعلاج الدوائي والممارسات الصيدلية، كما تسلط المجلة الضوء على أنشطة هيئة الدواء المصرية المتعلقة بالتوعية والمشاركة المجتمعية، وتستعرض هذه الموضوعات والأنشطة بإيجاز يراعي ضيق الوقت المتاح لمقدم الرعاية الصحية ويتلاءم مع احتياجاته.

ويتضمن عدد مارس 2025 نظرة عامة حول سجل الدواء المصري وأجزائه والهدف من إعداده لتوفير قائمة محدثة باستمرار للأدوية والمعلومات ذات الصلة؛ لضمان استخدام الأدوية بشكل مناسب، وتقليل الأخطاء، وتعزيز سلامة المرضى. كما يلقي الضوء على التحديثات التي أصدرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب عن الدليل الاسترشادي لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ملخص عن أنشطة مبادرات الرعاية الصيدلية في الممارسات الصيدلية في خلال شهري يناير وفبراير 2025.

يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية هيئة الدواء المصرية ودورها الرائد في تطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمريض، ورفع الكفاءة المهنية للصيدلي المصري بما ينعكس على تطوير الممارسات الصيدلية، واتخاذ الخطوات تباعًا نحو توحيدها، واستكمالًا لجهود هيئة الدواء المصرية في إصدار الأدلة الاسترشادية، ووضع مرجعيات لدور الصيدلي باعتباره أحد ركائز المنظومة الصحية.

اللينك الخاص بالمجلة:

https://www.edaegypt.gov.eg/.../pharmacy-practice...