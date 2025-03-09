رئيس جامعة الأزهر يتفقد مقر الإفطار الجماعي للطلاب المغتربين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 03:31 مساءً - تفقد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الأستاذ محمد عبد الخالق،أمين عام الجامعة، تجهيزات مقر الإفطار الجماعي للطلاب المغتربين بالمخيم الدائم بجامعة الأزهر، شاكرًا جهود جميع الإدارات والطلاب الذين شاركوا في الإعداد والتنظيم

وأعرب فضيلته عن خالص شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لرعايته للطلاب بتخصيص وجبات إفطار للطلاب المغتربين بجامعة الأزهر في الدَّراسة ومدينة نصر، وكذا رعايته للوافدين بتخصيص وجبات لهم بالجامع الأزهر الشريف.