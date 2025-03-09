واتساب يطلق ثورته الذكية: أكبر تحديث منذ سنوات يجلب الذكاء الاصطناعي إلى محادثاتك اليومية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 02:57 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

في خطوة كبيرة تعتبر الأهم منذ سنوات، أعلن واتساب عن تحديث ضخم يجلب الذكاء الاصطناعي إلى قلب التطبيق. هذا التحديث، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا عبر تقارير WABetaInfo، يعد بتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع التطبيق بشكل جذري.

التحديث الجديد يركز على دمج Meta AI، المساعد الذكي من شركة ميتا (المالكة لتطبيق واتساب)، بشكل أكثر سلاسة وبديهية في واجهة التطبيق. ومن أبرز الميزات التي سيتم تقديمها:

1. زر Meta AI العائم: سيظهر زر عائم جديد في واجهة التطبيق يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع Meta AI بسرعة وسهولة. بمجرد الضغط عليه، سيتم نقلك إلى شاشة مخصصة للذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فتح محادثة أولاً.

2. التفاعل الصوتي: سيتمكن المستخدمون من التفاعل مع Meta AI باستخدام الصوت. سيستمع المساعد الذكي فقط عندما تكون الشاشة المخصصة مفتوحة، مما يضمن خصوصية المستخدمين وعدم الاستماع في الخلفية.

3. مؤشر الخصوصية: لضمان الشفافية، سيظهر مؤشر خصوصية في شريط حالة الهاتف عندما يكون Meta AI في وضع الاستماع. يتم التحكم في هذا المؤشر عبر نظام تشغيل الهاتف، مما يضمن عدم تلاعب واتساب به.

4. إيقاف الاستماع في أي وقت: سيتمكن المستخدمون من إيقاف استماع Meta AI في أي لحظة عن طريق الضغط على زر الميكروفون أو استخدام حقل النص للكتابة بدلاً من الصوت.

ماذا يعني هذا التحديث للمستخدمين؟ هذا التحديث يهدف إلى جعل التفاعل مع واتساب أكثر ذكاءً وسلاسة. بفضل Meta AI، سيتمكن المستخدمون من الحصول على مساعدة فورية في إرسال الرسائل، البحث عن المعلومات، وحتى تنظيم المهام اليومية بشكل أكثر كفاءة.

حاليًا، الميزة لا تزال قيد التطوير ولم يتم الإعلان عن موعد إطلاقها الرسمي. ومع ذلك، فإن اللقطات التي تم تسريبها توضح أن التحديث قريبًا سيصل إلى مستخدمي واتساب على نظامي iOS وAndroid