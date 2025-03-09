مانشستر يونايتد وآرسنال.. التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 01:56 مساءً - يلتقي اليوم، الأحد، مانشستر يونايتد وآرسنال، ابتداء من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد قبل هذه المباراة في المركز الخامس عشر بـ 33 نقطة، فيما يتواجد آرسنال في المركز الثاني بـ 54 نقطة

تشكيل أرسنال المتوقع

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس

خط الهجوم: إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ليني يورو، فيكتور لينديلوف،ماتياس دي ليخت

خط الوسط : نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت، أليخاندرو جارناتشو، جوشوا زيركزي

خط الهجوم: راسموس هويلوند.