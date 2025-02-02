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الدوري العماني (13): السيب يواجه الشباب

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الدوري العماني (13): السيب يواجه الشباب

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثالثة عشرة حيث يلعب صحار مع النصر الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، والنهضة مع عبري الساعة 17:30، وبهلاء مع صحم بنفس التوقيت، والسيب مع الشباب الساعة 18:30.

النتائج المسجلة في الجولة (13)
الخابورة × صور 0-0
عمان × الرستاق 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- السيب: 36 نقطة
2- النهضة: 29 نقطة
3- عمان: 25 نقطة
4- بهلاء: 18 نقطة
5- الخابورة: 17 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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