نشكركم على متابعتكم خبر الدوري العماني (13): السيب يواجه الشباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثالثة عشرة حيث يلعب صحار مع النصر الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، والنهضة مع عبري الساعة 17:30، وبهلاء مع صحم بنفس التوقيت، والسيب مع الشباب الساعة 18:30.
النتائج المسجلة في الجولة (13)
الخابورة × صور 0-0
عمان × الرستاق 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- السيب: 36 نقطة
2- النهضة: 29 نقطة
3- عمان: 25 نقطة
4- بهلاء: 18 نقطة
5- الخابورة: 17 نقطة