الدوري العماني (13): السيب يواجه الشباب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثالثة عشرة حيث يلعب صحار مع النصر الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، والنهضة مع عبري الساعة 17:30، وبهلاء مع صحم بنفس التوقيت، والسيب مع الشباب الساعة 18:30.

النتائج المسجلة في الجولة (13)

الخابورة × صور 0-0

عمان × الرستاق 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- السيب: 36 نقطة

2- النهضة: 29 نقطة

3- عمان: 25 نقطة

4- بهلاء: 18 نقطة

5- الخابورة: 17 نقطة