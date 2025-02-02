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دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18)

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دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18)

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 05:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

عزّز البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارته لترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، مع نهاية منافسات المرحلة الثامنة عشرة…

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 15 هدفاً
2- كريم بنزيما (الاتحاد): 13 هدفاً
3- ماركوس ليوناردو (الهلال): 12 هدفاً
4- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً
5- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً
6- جوليان كينونيس (القادسية): 10 أهداف
7- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 9 أخداف
8- ميزياني ماوليدا (الخلود): 9 أهداف
9- موسى بارو (التعاون): 9 أهداف
10- بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية): 9 أهداف

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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