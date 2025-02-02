نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 05:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج عزّز البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارته لترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، مع نهاية منافسات المرحلة الثامنة عشرة… 1- كريستيانو رونالدو (النصر): 15 هدفاً

2- كريم بنزيما (الاتحاد): 13 هدفاً

3- ماركوس ليوناردو (الهلال): 12 هدفاً

4- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً

5- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً

6- جوليان كينونيس (القادسية): 10 أهداف

7- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 9 أخداف

8- ميزياني ماوليدا (الخلود): 9 أهداف

9- موسى بارو (التعاون): 9 أهداف

10- بيير-إيميريك أوباميانغ (القادسية): 9 أهداف