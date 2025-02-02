تحضير الدجاج المقلي: وصفات لذيذة مع خيارات صحية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 05:57 صباحاً - الدجاج المقلي التقليدي: مذاق تختلف معه المعايير

عندما نفكر في الدجاج المقلي، يتبادر إلى الذهن دائمًا ذلك الطبق المقرمش والشهي الذي يجمع بين الطعم الرائع والملمس المميز. الدجاج المقلي هو واحد من أشهر الأطباق التي تُحضّر في العديد من الثقافات حول العالم، وكل واحدة منها تضيف لمستها الخاصة والتوابل الفريدة.

وصفة الدجاج المقلي الكلاسيكية

سواء كنت تفضل الدجاج على الطريقة الجنوبية الأمريكية أو بالطريقة التي اعتدت عليها في منزلك، فإن تحضير الدجاج المقلي يبدأ عادةً بنقع القطع في اللبن أو الزبادي مع التوابل لضمان نكهة غنية وقوام رطب.

المكونات: قطع دجاج، زبادي أو لبن، طحين، ملح، فلفل، بودرة بصل، بودرة ثوم، مسحوق بابريكا، وزيت نباتي للقلي.

قطع دجاج، زبادي أو لبن، طحين، ملح، فلفل، بودرة بصل، بودرة ثوم، مسحوق بابريكا، وزيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: انقع الدجاج في اللبن والتوابل لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ليلة كاملة في الثلاجة. يُغطى الدجاج بطبقة من الطحين المتبل بنفس التوابل المستخدمة في النقع. يُقلى في زيت ساخن على حرارة متوسطة حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.



خيارات صحية: إعادة التفكير في الدجاج المقلي

إن كنت تبحث عن طرق لتحضير الدجاج المقلي بشكل صحي أكثر، فهناك العديد من البدائل التي يمكنك تجربتها دون التضحية بالطعم الرائع.

نصائح للحصول على دجاج مقلي صحي

الشواء بدلاً من القلي: قم بتحضير الدجاج بنفس الخطوات السابقة ولكن بدلاً من قليه، يمكنك شويه في الفرن على درجة حرارة عالية للحصول على قوام مقرمش.

قم بتحضير الدجاج بنفس الخطوات السابقة ولكن بدلاً من قليه، يمكنك شويه في الفرن على درجة حرارة عالية للحصول على قوام مقرمش. استخدام الزيت الإسبراي: عند القلي في المقلاة، استخدم بخاخ الزيت لتقليل كمية الزيت المستخدم، مع التأكد من قلب القطع لضمان الطهي المتساوي.

عند القلي في المقلاة، استخدم بخاخ الزيت لتقليل كمية الزيت المستخدم، مع التأكد من قلب القطع لضمان الطهي المتساوي. اختيار الأجزاء الخالية من الجلد: تخطي الجلد سيقلل من الدهون والسعرات الحرارية في الدجاج، مما يجعله خيارًا صحيًا أكثر.

تخطي الجلد سيقلل من الدهون والسعرات الحرارية في الدجاج، مما يجعله خيارًا صحيًا أكثر. الطحين الكامل: استخدام طحين القمح الكامل بدلاً من الأبيض يمكن أن يعزز من القيمة الغذائية للطبق.

من السهل تحويل الدجاج المقلي إلى وجبة صحية متكاملة مع القليل من التعديلات في طريقة التحضير والمكونات. هل لديك وصفة مفضلة للدجاج المقلي تحب مشاركتها؟ نحب أن نسمع تجاربك الشخصية!