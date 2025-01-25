أنجلينا جولي تظهر للمرة الأولى بعد صدمة استبعادها من الأوسكار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 11:52 مساءً - فاجأت النجمة العالمية أنجلينا جولي جمهورها ووسائل الإعلام بظهورها الأول بعد إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2025، والتي استبعدت فيها فيلمها الأخير “ماريا” عن جميع الفئات. ورغم الصدمة التي تعرضت لها جولي وفريق عمل الفيلم، إلا أنها ظهرت بإطلالة أنيقة وبثقة كبيرة برفقة ابنها.

أسباب استبعاد فيلم “ماريا”:

أثار استبعاد فيلم “ماريا” من ترشيحات الأوسكار جدلاً واسعًا، حيث كان من المتوقع أن يحصد الفيلم العديد من الترشيحات نظرًا للأداء المميز لجولي وإشادات النقاد بالفيلم. لم يتم الكشف عن الأسباب الرسمية وراء استبعاد الفيلم، ولكن هناك تكهنات بأن المنافسة كانت شديدة هذا العام.

تأثير الاستبعاد على أنجلينا جولي:

أكدت مصادر مقربة من جولي أنها شعرت بالحزن والإحباط بسبب هذا الاستبعاد، خاصة بعد الجهد الكبير الذي بذلته في التحضير للدور. ومع ذلك، فقد ظهرت جولي بشكل علني سريعًا، مما يدل على قوتها وشجاعتها في مواجهة التحديات.

إطلالة أنجلينا جولي الأخيرة:

ظهرت جولي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستانًا فضيًا وأحذية ذات كعب عالٍ. وقد أثارت إطلالتها إعجاب جمهورها، حيث أكدت على قوة شخصيتها وثقتها بنفسها.

مستقبل أنجلينا جولي:

على الرغم من هذه الصدمة، من المتوقع أن تستمر أنجلينا جولي في مسيرتها الفنية وتقدم المزيد من الأعمال المميزة. فبعد كل صعوبة تأتي فرصة جديدة للنجاح.