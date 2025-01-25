محمد هنيدي يعود بقوة للدراما في رمضان 2025 بـ”شهادة معاملة أطفال”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 11:52 مساءً - أعلن النجم الكوميدي المحبوب محمد هنيدي عن عودته إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات، وذلك من خلال مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذي سيعرض في رمضان 2025.

تفاصيل عن المسلسل:

قصة مشوقة: تدور أحداث المسلسل حول محامي يدخل في غيبوبة ويفوق منها بعد 20 عامًا ليجد تغييرات كبيرة في المجتمع.

شخصية جديدة: يجسد هنيدي شخصية محامي شرير، وهي شخصية مختلفة تمامًا عن الشخصيات الكوميدية التي اعتاد تقديمها.

فريق عمل متميز: يضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ وغيرهم.

عودة قوية: يعتبر هذا المسلسل عودة قوية لهنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد نجاح مسلسل “أرض النفاق”.

أسباب اهتمام الجمهور بالمسلسل:

غياب هنيدي عن الدراما: غياب هنيدي عن الدراما لمدة 6 سنوات زاد من شوق الجمهور لعودته.

شخصية جديدة: شخصية المحامي الشرير تعد تجربة جديدة لهنيدي ومن المتوقع أن تقدم أداءً مختلفًا.

قصة مشوقة: القصة التي تدور حول تغييرات المجتمع على مدار 20 عامًا تثير فضول المشاهدين.

فريق عمل متكامل: يضم المسلسل مجموعة من النجوم والمؤلفين والمخرجين المتميزين.

ماذا عن أعمال هنيدي الأخرى؟

إلى جانب مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، ينتظر هنيدي عرض فيلمه الجديد “الجوهرجي” الذي يشارك في بطولته مع منى زكي.