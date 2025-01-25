الدوري البلجيكي (23): رويال شارلروا يستقبل سيركل بروج

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، حيث يلتقي فيستيرلو وجينك الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ورويال شارلروا مع سيركل بروج الساعة 20:15، وكلوب بروج مع كورتريك الساعة 22:45.

أمس، تعادل سينت ترويدنس مع رويال أنتويرب بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 48 نقطة

2- كلوب بروج: 47 نقطة

3- رويال أنتويرب: 37 نقطة

4- سانت جيلواز: 37 نقطة

5- أندرلخت: 36 نقطة