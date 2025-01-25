نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (23): رويال شارلروا يستقبل سيركل بروج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، حيث يلتقي فيستيرلو وجينك الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ورويال شارلروا مع سيركل بروج الساعة 20:15، وكلوب بروج مع كورتريك الساعة 22:45.
أمس، تعادل سينت ترويدنس مع رويال أنتويرب بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات هذه الجولة.
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 48 نقطة
2- كلوب بروج: 47 نقطة
3- رويال أنتويرب: 37 نقطة
4- سانت جيلواز: 37 نقطة
5- أندرلخت: 36 نقطة