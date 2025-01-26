العالم اليوم - سوريا تضبط شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 02:25 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، الأحد، ضبط شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه تم ضبط شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني وذلك عبر طرقات التهريب على الحدود السورية اللبنانية عبر مدينة سرغايا بريف دمشق.

وأشار البيان إلى أن العملية تمت بتنفيذ الإدارة العامة لأمن الحدود على إثر رصد ومتابعة.

ويقول مراقبون إن حزب الله خسر أكثر من منفذ حيوي له، خلال الفترة الماضية، وأهمه هو المنفذ السوري حيث كانت تصله الأسلحة من إيران.

وفي ديسمبر الماضي، اعترف أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم بذلك، قائلا إن حزب الله فقد طرق الإمداد الخاصة به في سوريا.

وتابع قاسم: "لا نعتقد أن ما يجري في سوريا سيؤثر على لبنان، ونأمل أن تخرج سوريا مستقرة وفق ما يريده شعبها"، مكملا: " لا يمكن الحكم على الحكام الجدد في سوريا في الوقت الراهن إلى أن تستقر الأوضاع، ونتمنى أن يحدث تنسيق بين الشعبين السوري واللبناني وحكومتي البلدين".