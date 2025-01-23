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الدوري المصري (9): الزمالك في ضيافة مودرن سبورت

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الدوري المصري (9): الزمالك في ضيافة مودرن سبورت

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري بكرة القدم فيلتقي بتروجيت مع المصري البورسعيدي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب مودرن سبورت مع الزمالك الساعة 20:00.

ويتصدر بيراميدز ترتيب فرق الدوري المصري بـ 20 نقطة، يليه بـ 19 نقطة، الزمالك بـ 17 نقطة، سيراميكا بـ 16 نقطة، والمصري البورسعيدي بـ 15 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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