الدوري المصري (9): الزمالك في ضيافة مودرن سبورت

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري بكرة القدم فيلتقي بتروجيت مع المصري البورسعيدي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب مودرن سبورت مع الزمالك الساعة 20:00.

ويتصدر بيراميدز ترتيب فرق الدوري المصري بـ 20 نقطة، يليه الأهلي بـ 19 نقطة، الزمالك بـ 17 نقطة، سيراميكا بـ 16 نقطة، والمصري البورسعيدي بـ 15 نقطة.