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دوري نجوم قطر (13): الريان يستضيف الدحيل

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دوري نجوم قطر (13): الريان يستضيف الدحيل

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي السد وقطر اليوم، الخميس، الاعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، ويلعب الريان مع الدحيل الساعة 18:45.

أمس، فاز الشحانية على الخور 2-1، والغرافة على 2-0.

ويتصدر الدحيل ترتيب فرق دوري نجوم قطر بـ 28 نقطة، يليه الغرافة بـ 27 نقطة، ولكل من السد والأهلي 25 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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