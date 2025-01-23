دوري نجوم قطر (13): الريان يستضيف الدحيل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي السد وقطر اليوم، الخميس، الاعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، ويلعب الريان مع الدحيل الساعة 18:45.

أمس، فاز الشحانية على الخور 2-1، والغرافة على الأهلي 2-0.

ويتصدر الدحيل ترتيب فرق دوري نجوم قطر بـ 28 نقطة، يليه الغرافة بـ 27 نقطة، ولكل من السد والأهلي 25 نقطة.