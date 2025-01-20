من اكتشف “الشاي”؟!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:58 صباحاً - تاريخ اكتشاف الشاي

ظهر الشاي كإحدى أقدم وأكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، ولكنه لم يكن معروفًا في بداية الأمر في جميع أنحاء العالم. تعود أصول اكتشاف الشاي إلى آسيا، وتحديدًا إلى الصين. الأساطير والحكايات التي تدور حول اكتشاف الشاي تجمع بين الحقائق والأساطير التاريخية، مما يضفي على المشروب سحرًا خاصًا وقصة مدهشة تستحق السرد.

الأسطورة الصينية: شين نونغ والعلاقة الأولى بالشاي

تعود إحدى أشهر الأساطير المرتبطة باكتشاف الشاي إلى الإمبراطور الصيني شين نونغ الذي عاش قبل حوالي 5000 عام. كان شين نونغ معروفًا بحكمته واهتمامه بالصحة العامة والزراعة. تقول الأسطورة إنه أثناء جلوسه في أحد الأيام تحت شجرة بينما كان يغلي الماء، سقطت بضع أوراق من الشجرة في الوعاء، مما أدى إلى تغيير لون الماء وإعطائه نكهة مميزة. قرر شين نونغ تجربة هذا المشروب الجديد ووجد أنه منعش ومريح، وكانت هذه البداية لاكتشاف الشاي.

انتشار الشاي في آسيا والعالم

بدأ انتشار الشاي في الصين تحديدًا في البدايات وتم تبنيه ليصبح جزءًا من الثقافة الصينية. ومن هناك، انتشر الشاي إلى اليابان عبر طرق السفر والتجارة بفضل الرهبان البوذيين. تعرفت دول أخرى في آسيا، مثل كوريا وفيتنام، على الشاي أيضاً وبدأت في تبني طقوس الشاي الخاصة بها.

بحلول القرن السابع عشر، بدأ التجار الأوروبيون في جلب الشاي من آسيا إلى أوروبا، حيث سرعان ما أصبح الشاي مشروبًا مفضلًا في إنجلترا والبلدان الأوروبية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، لعبت الاستعمارية دورًا في نشر الشاي في العالم، خاصة في الهند.

أنواع وفوائد الشاي

تنوعت أنواع الشاي وتعددت أساليب تحضيره في مختلف الثقافات. يمكن تلخيص بعض الأنواع المشهورة على النحو التالي:

الشاي الأخضر: يُصنع من أوراق غير مؤكسدة ويعتبر غنيًا بمضادات الأكسدة.

الشاي الأسود: يتم أكسدة أوراقه بالكامل، مما يعطيه نكهة زاخرة.

شاي الأولونغ: يجمع بين خصائص الشاي الأخضر والأسود ويمتاز بعملية أكسدة جزئية.

الشاي الأبيض: يعد من الأنواع النادرة ويحضر من أوراق صغيرة وناعمة.

الفوائد الصحية للشاي تكمن في احتوائه على العديد من المركبات المفيدة، مثل مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز مناعة الجسم وتحسين وظائف القلب والحفاظ على الصحة العامة.

في الختام، يبقى الشاي مشروبًا عالميًا له مكانة خاصة في قلوب الناس حول العالم، متجاوزًا حدود الثقافات واللغات. تعددت أساليب تقديمه وتحضيره، لكن يظل السحر الكامن في فنجان الشاي جزءًا من تاريخ طويل وثري.