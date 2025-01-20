نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (21): كومو يستقبل أودونيزي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج يختتم فريقا كومو وأودونيزي اليوم الإثنين، الساعة 22:45 مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم. النتائج المسجلة في الجولة (21)

فيورنتينا × تورينو 1-1

بارما × فينيزيا 1-1

كالياري × ليتشي 4-1

هيلاس فيرونا × لاتسيو 0-3

إنتر ميلان × إمبولي 3-1

روما × جنوى 3-1

بولونيا × مونزا 3-1

جوفنتوس × ميلان 2-0

أتلانتا × نابولي 2-3 ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 50 نقطة

2- إنتر ميلان: 47 نقطة

3- أتلانتا: 43 نقطة

4- لاتسيو: 39 نقطة

5- جوفنتوس: 37 نقطة