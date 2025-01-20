نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (21): كومو يستقبل أودونيزي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يختتم فريقا كومو وأودونيزي اليوم الإثنين، الساعة 22:45 مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.
النتائج المسجلة في الجولة (21)
فيورنتينا × تورينو 1-1
بارما × فينيزيا 1-1
كالياري × ليتشي 4-1
هيلاس فيرونا × لاتسيو 0-3
إنتر ميلان × إمبولي 3-1
روما × جنوى 3-1
بولونيا × مونزا 3-1
جوفنتوس × ميلان 2-0
أتلانتا × نابولي 2-3
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 50 نقطة
2- إنتر ميلان: 47 نقطة
3- أتلانتا: 43 نقطة
4- لاتسيو: 39 نقطة
5- جوفنتوس: 37 نقطة