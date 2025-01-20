فرنسا: سنبذل أقصى جهد لإطلاق سراح مواطنينا المحتجزين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 12:32 مساءً - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إن باريس ستواصل المساعي لإطلاق سراح مواطنين فرنسيين إسرائيليين اثنين تحتجزهما حركة حماس.

وأضاف "بارو": "سنواصل السعي حتى اللحظة الأخيرة من أجل إطلاق سراحهما"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن فرنسا "ليس لديها أي أنباء عن حالتهما الصحية أو ظروف احتجازهما".

ومن المتوقع أن يكون الفرنسيان الإسرائيليان عوفر كالديرون وأوهاد ياهالومي على قائمة تضم 33 محتجزًا سيتم إطلاق سراحهم في اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في الحادية عشرة صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه، التي يعتمد عليها القطاع في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.