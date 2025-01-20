وزير الخارجية والهجرة يتلقي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية نيبال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 12:32 مساءً - تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً اليوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ من السيدة "آرزو رانا ديوبا" وزيرة خارجية نيبال.

تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بما في ذلك سبل الارتقاء بمجالات التعاون القائمة واستشراف آفاق جديدة للتعاون المشترك. وقد أعرب الوزير عبد العاطي عن إعتزار مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بنيبال، مشيراً إلى تطلع الجانب المصري لعقد الدورة الثانية للمشاورات السياسية للدفع بمختلف جوانب العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون القائمة.

واتصالاً بتطورات الأوضاع في المنطقة، ثمنت الوزيرة النيبالية الجهود الدؤوبة التي بذلتها مصر، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، على مدار الأشهر الماضية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن جانبه، أبرز السيد وزير الخارجية أهمية قيام أطراف الاتفاق بتنفيذ كافة بنوده دون تأخير، مشدداً على أهمية أن تشهد الفترة الحالية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتأهيل بنيته التحتية تمهيداً لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.