المسلماني في لقائه أسرة النيل الثقافية : مصر دولة كبري ثقافياً والإعلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 12:32 مساءً - التقي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أسرة قناة النيل الثقافية بحضور أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام مجدي لاشين ، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة أسامة البهنسي ، حيث دار نقاش مطول بشأن واقع ومستقبل قناة النيل الثقافية .. في ظل تراجع الإمكانات ، وتزايد حجم التحديات والمنافسات .

قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن مهمة الإعلام الثقافي في الإضاءة الجادة علي جغرافيا الثقافة وخريطة المثقفين تطل المهمة الأولي . وبينما تمتلك مصر تاريخاً إبداعياً يمتد لآلاف السنين ، بما يجعلها وبجدارة قوة ثقافية كبري .. فإنها تواجه تحديات كبيرة ، من رحيل القامات الثقافية رفيعة المستوي جيلاً وراء آخر ، إلي معاناة بعض جوانب المشهد الثقافي من الشللية والمحسوبية ، وتزايد دور العلاقات العامة بما يخل بموازين الشهرة والصعود . الأمر الذي يضاعف من أهمية دور الإعلام الثقافي الرسمي لتحقيق الموضوعية والمصداقية ، والمساهمة في دفع حالة المعرفة إلي الأمام.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام علي ضرورة العمل معاً لتحسين الخدمة الإعلامية لقناة النيل الثقافية .. من تطوير الاستديو ، إلي رفع جودة القناة علي القمر الصناعي المصري نايل سات ، ومخاطبة الجهات الرسمية لتسهيل عمل القناة في التواجد بالمناسبات والفعاليات المختلفة .

وبدورهم تحدث المشاركون من أسرة قناة النيل الثقافية عن الحاجة إلي توسيع مساحة الحركة ، والمرونة في التعامل مع عدد أكبر من الضيوف بما يضمن التنوع والثراء ، وكذلك تحسين الأوضاع المالية للعاملين ، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة .. لدعم التصوير الخارجي ، وتغطية الأنشطة الثقافية الرسمية وغير الرسمية .