كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الرابعة: الزمالك يستضيف إنيمبا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 11:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي الزمالك المصري وإنيمبا النيجيري اليوم، الأحد، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية الإفريقية بكرة القدم، ويلعب بنفس التوقيت ولحساب المجموعة ذاتها المصري البورسعيدي المصري وبلاك بولز من موزمبيق.

ترتيب المجموعة الرابعة قبل مباراتي اليوم

1- الزمالك: 11 نقطة (8-3)- تأهل إلى ربع النهائي

2- المصري البورسعيدي: 6 نقاط (4-3)

3- إنيمبا: 5 نقاط (7-9)

4- بلاك بولز: 4 نقاط (6-10)