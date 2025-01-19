3 مواد طبيبعية للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:56 صباحاً - مشاكل الروائح الكريهة في الثلاجات

يعد الحفاظ على الثلاجة نظيفة وخالية من الروائح الكريهة أمرًا يهم جميع ربات المنازل والأسر. فالروائح الكريهة قد تنتج عن الطعام المتعفن أو السوائل المسكوبة بداخلها، وقد تمتد هذه الروائح لتؤثر على نكهة الطعام المخزن أيضًا. من الجيد أن نعلم أنه لا يزال للطبيعة يد تُساعدنا في التغلب على هذه المشكلة. إليك ثلاث مواد طبيعية يمكن استخدامها لتنقية رائحة الثلاجة واستعادة نسيم النقاء والنظافة بداخلها.

1. البيكربونات الصوديوم

تُعتبر البيكربونات الصوديوم من أكثر المواد الطبيعية فعالية في امتصاص الروائح الكريهة.

ضعي علبة مفتوحة من البيكربونات الصوديوم داخل الثلاجة، فهي تعمل كبطل خفي يمتص الروائح ويحيدها عن التفاعل مع الطعام المحيط.

تأكد من تغيير البيكربونات الصوديوم كل شهر تقريبًا لضمان استمرار فعاليتها.

لزيادة المفعول، يمكنك نثر نصف كوب من البيكربونات الصوديوم في طبق مسطح ووضعه في الرف العلوي أو السفلي من الثلاجة.

2. الخل الأبيض

المعروف عن الخل الأبيض خصائصه المضادة للبكتيريا والقدرة على تنظيف الأسطح.

يمكنك ملء كوب صغير بالخل الأبيض ووضعه داخل الثلاجة للقضاء على الروائح الكريهة.

استخدام خليط من الخل والماء لمسح الأرفف والجدران الداخلية للثلاجة قد يساعد أيضًا في إزالة الروائح العالقة.

ابتعد عن استخدام الخل ذو الرائحة القوية إذا كنت لا ترغب في أن تختلط رائحة الخل مع الطعام.

3. القهوة المطحونة

تعمل بقايا القهوة المطحونة كمزيل طبيعي للروائح، بالإضافة إلى قدرتها على إضفاء لمسة عطرية لطيفة.

استخدم القهوة المطحونة عن طريق وضعها في وعاء صغير داخل الثلاجة.

كل أسبوع، قم بتغيير القهوة لضمان استمرار فعالية الامتصاص.

تأكد من أن القهوة المستخدمة لم تذب في الماء لتجنب تكون رواسب غير مرغوب فيها.

باستخدام هذه المواد الطبيعية، ستكون قادرًا على الحفاظ على رائحة الثلاجة طيبة ومنعشة وخالية من أي رائحة مزعجة. حان الوقت لتمنح مطبخك فرصة جديدة للاستمتاع بنقاء الطبيعة.