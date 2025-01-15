أسباب تكرار نزلات البرد في الشتاء.. استشاري يوضح

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع حلول فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من تكرار نزلات البرد، التي تُعد من المشكلات الصحية الشائعة في هذه الفترة. ولكن وفقًا للدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، فإن نزلات البرد المتكررة قد تشير إلى ضعف المناعة أو عدم اتباع العادات الصحية السليمة.

وأوضح الدكتور الحداد أن ضعف المناعة يعد من الأسباب الرئيسية لتكرار الإصابة بنزلات البرد في الشتاء. قد ينتج هذا الضعف عن التغذية غير المتوازنة أو قلة النوم. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التعرض المستمر للطقس البارد دون حماية كافية في ضعف قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات المنتشرة.

وأشار الحداد إلى أن الأماكن المغلقة والمزدحمة وقلة التهوية تسهم في انتشار العدوى بسهولة، خصوصًا عند تقارب المسافات بين الأشخاص. كما أن العادات اليومية مثل عدم غسل اليدين بانتظام أو ملامسة الأسطح الملوثة تزيد من احتمالات انتقال الفيروسات.

يؤكد الحداد أن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، مثل الانتقال من الأجواء الدافئة إلى الباردة أو العكس، تؤدي إلى إجهاد الجهاز التنفسي العلوي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات. كما أن ارتداء ملابس غير كافية أو غير مناسبة للأجواء الشتوية يُضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

لتقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد، يشدد الدكتور الحداد على أهمية اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامين “C” الموجود في الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون. كما ينصح بشرب السوائل الدافئة بانتظام للحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز مقاومته.

من الضروري أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم لتقوية المناعة، وممارسة الرياضة بشكل معتدل لتحسين الدورة الدموية. وأكد الحداد على أهمية غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون كإجراء بسيط وفعال للوقاية من انتقال العدوى.