قبل بيعه… أكسل ديساسي خارج تشكيلة تشيلسي في مواجهة بورنموث

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:53 صباحاً - قرر مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي، إنزو ماريسكا، استبعاد المدافع الفرنسي أكسل ديساسي من قائمة الفريق المشاركة أمام بورنموث في الجولة الـ 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، من أجل مساعدته على اتمام انتقاله لأحد الأندية.

وبهذا الصدد، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن خلو اسم ديساسي من قائمة تشيلسي أمام بورنموث في المباراة التي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج، ليس بسبب إصابة أو لمشكلة بدنية أو جسدية، وإنما لمساعدة اللاعب على إتمام انتقاله إلى ناد لم يتم الكشف عن هويته.

ويريد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً مغادرة ستامفورد بريدج خلال الميركاتو الشتوي الحالي بسبب قلة مشاركته مع المدرب إنزو ماريسكا، حيث لعب 5 مباريات فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.