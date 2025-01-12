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الدوري الفرنسي (17): سان جيرمان يستقبل سانت إيتيان

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق لانس في ضيافة لوهافر اليوم، الأحد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب المرحلة نفسها يلتقي مونبلييه وأنجيه الساعة 19:15، وتولوز مع ستراسبورغ بنفس التوقيت، وباريس سان جيرمان مع سانت إيتيان الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (17)
نانت × موناكو 2-2
أوكسير × ليل 0-0
ستاد بريست × ليون 2-1
ستاد ريمس × نيس 2-4
رين × مارسيليا 1-2

ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 40 نقطة
2- مارسيليا: 36 نقطة
3- موناكو: 31 نقطة
4- نيس: 30 نقطة
5- ليل: 29 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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