نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (17): سان جيرمان يستقبل سانت إيتيان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق لانس في ضيافة لوهافر اليوم، الأحد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.
اليوم أيضاً، ولحساب المرحلة نفسها يلتقي مونبلييه وأنجيه الساعة 19:15، وتولوز مع ستراسبورغ بنفس التوقيت، وباريس سان جيرمان مع سانت إيتيان الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (17)
نانت × موناكو 2-2
أوكسير × ليل 0-0
ستاد بريست × ليون 2-1
ستاد ريمس × نيس 2-4
رين × مارسيليا 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 40 نقطة
2- مارسيليا: 36 نقطة
3- موناكو: 31 نقطة
4- نيس: 30 نقطة
5- ليل: 29 نقطة