الدوري الفرنسي (17): سان جيرمان يستقبل سانت إيتيان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق لانس في ضيافة لوهافر اليوم، الأحد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب المرحلة نفسها يلتقي مونبلييه وأنجيه الساعة 19:15، وتولوز مع ستراسبورغ بنفس التوقيت، وباريس سان جيرمان مع سانت إيتيان الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (17)

نانت × موناكو 2-2

أوكسير × ليل 0-0

ستاد بريست × ليون 2-1

ستاد ريمس × نيس 2-4

رين × مارسيليا 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 40 نقطة

2- مارسيليا: 36 نقطة

3- موناكو: 31 نقطة

4- نيس: 30 نقطة

5- ليل: 29 نقطة