الظهور الأول للفنانة نشوى مصطفى بعد فقدان زوجها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 06:56 مساءً - في أول ظهور لها على الشاشة بعد وفاة زوجها، بدت الفنانة نشوى مصطفى متأثرة بالحزن، حيث انهارت بالبكاء أثناء حديثها عنه. وأكدت في البرنامج الذي تقدمه على إحدى القنوات أنها عادت للعمل بسبب التزاماتها.

بدأت حديثها قائلة: “الحقيقة لا أعلم كيف أبدأ الحلقة اليوم.. هناك التزامات في الحياة تجبرنا على العمل”.

وأوضحت نشوى مصطفى أنها لم تكن ترغب في العودة إلى الشاشة بسبب حالتها النفسية الصعبة وعدم قدرتها على تجاوز محنة فقدان زوجها.

وأضافت: “لم أكن أريد أن أكون هنا اليوم لأنني لا أحب أن أزعجكم بأمور شخصية.. لذا أرجوكم سامحوني”. كما طلبت من جمهورها الدعاء لزوجها قائلة: “من فضلكم، إذا كنتم تحبون الله، ادعوا لزوجي بالرحمة”.

وانهارت الفنانة نشوى مصطفى بالبكاء على الهواء أثناء حديثها عن زوجها الراحل، حيث قالت: “لا أعلم كيف سأعيش من دونه.. فقد كان زوجي لي 33 عامًا، ولم أرى منه إلا كل خير ومودة ورحمة واحتواء وطمأنينة، بالإضافة إلى حسن تربية أولادنا”.

وكانت نشوى مصطفى قد أعلنت عن وفاة زوجها رجل الأعمال محمد عماد بكلمات مؤثرة.