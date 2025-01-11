انت الأن تتابع خبر كب ومزين بالورود .. سعر فستان روبي الأسود يثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت النجمة روبي، صور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

سعر فستان روبي الأسود