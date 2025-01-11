انت الأن تتابع خبر كب ومزين بالورود .. سعر فستان روبي الأسود يثير الجدل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شاركت النجمة روبي، صور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.
سعر فستان روبي الأسود
- وظهرت روبي بفستان كب وبدون أكمام طويل ومنفوش من الاسفل باللون الأسود ومزين بالورود، وبتصميم مميز من منطقة الصدر.
- وكان فستان روبي من تصميم العلامة التجارية Marchesa Notte، ووصل سعره 587 دولار أمريكي أي ما يعادل 29,646 ألف جنيه مصري.
- قامت روبي برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان، وتركته منسدلا عبر كتفيها وظهرها.
- واختارت روبي لمسات ناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل باللون الاسود، والماسكرا، والآيلاينر والآي شادو بألوان ترابية.
- وتزينت روبي ببعض المجوهرات الناعمة ، فقد اختارت أقراط ناعمة وبسيطة من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.