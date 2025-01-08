حلويات الشتاء: 5 وصفات لذيذة تضفي دفئاً على الأجواء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 11:47 مساءً - تحلية الشتاء: إضافة لذيذة ودفء للأجواء الباردة

يأتي الشتاء حاملاً معه البرودة والأمطار، ويبدأ الجميع بالبحث عن طرق تضمن لهم الدفء والسكينة. لا شك أن الحلويات تعتبر من أفضل الوسائل لجعل الأجواء أكثر دفئًا وراحة. في هذا المقال، نقدم لكم خمس وصفات شهية لحلويات الشتاء التي تضفي لمسة مميزة إلى طاولة الضيافة وتملأ القلوب دفئًا.

1. الكاسترد بالكريمة المحلاة

تعتبر الكاسترد بالكريمة المحلاة واحدة من الوصفات الكلاسيكية التي تعود بنا إلى الذكريات الجميلة. تجمع هذه الوصفة بين البساطة والنكهة اللذيذة، مما يجعلها مثالية لأيام الشتاء الباردة. لتحضير هذه الوصفة، تحتاج إلى:

3 أكواب من الحليب

نصف كوب من السكر

3 ملاعق كبيرة من النشاء

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كريمة مخفوقة للتزيين

اغلي الحليب مع السكر والنشاء حتى يصبح المزيج كثيفًا، أضف الفانيليا واخلط جيدًا. قدم الكاسترد في أكواب التقديم وزين بالكريمة المخفوقة.

2. حلوى التفاح بالقرفة

التفاح والقرفة هما توأم الشتاء المثالي، حيث يقدمان مزيجًا رائعًا من النكهات التي تنشر الدفء فور تناولها. لتحضير حلوى التفاح بالقرفة، تحتاج إلى:

4 تفاحات مقطعة إلى شرائح

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ربع كوب من السكر البني

عجينة بُف بيستري جاهزة

ضع شرائح التفاح مع القرفة والسكر البني داخل عجينة البُف بيستري ثم خبزها في الفرن حتى تُصبح ذهبية اللون.

3. كيك الشوكولاتة الساخنة

من لا يحب الشوكولاتة وطعمها الرائع؟ هذه الوصفة مخصصة لعشاق الشوكولاتة الذين يبحثون عن حلاوة إضافية في أيام الشتاء الممطرة. لتحضير كيك الشوكولاتة الساخنة، تحتاج إلى:

1 كوب من الدقيق

نصف كوب من الكاكاو

1 كوب من السكر

3 بيضات

نصف كوب من الزبدة المذابة

اخلط المكونات الجافة وأضف البيض والزبدة، اخبز الكيك في فرن متوسط حتى ينضج، وقدمه مع صلصة الشوكولاتة الساخنة.

4. مهلبية الفاوانيا

تُعتبر المهلبية بالفانيليا وصفة تقليدية متجددة تمنحك تجربة سكرية ناعمة ودافئة. لتحضيرها تتطلب الوصفة:

4 أكواب من الحليب

ربع كوب من السكر

6 ملاعق كبيرة من النشاء

ملعقة صغيرة من الفانيليا

قم بطبخ الحليب مع النشاء والسكر والفانيليا حتى يتكاثف، ثم اسكبها في أطباق التقديم واتركها لتبرد قليلاً.

5. البسكويت باليانسون والشمر

هذه الحلوى اللذيذة مستوحاة من التقاليد العربية، والتي تجمع بين نكهات اليانسون والشمر الرائعة. لتحضيرها تحتاج إلى:

2 كوب من الدقيق

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة

ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون

ملعقة صغيرة من الشمر المطحون

اخلط المكونات وشكل البسكويت، ثم اخبزها في فرن حرارته 180 درجة مئوية حتى تكتسب اللون الذهبي.

استمتع بتجربة هذه الوصفات الدافئة التي تضمن لك فصل شتاء مليء بالنكهة والدفء بصحبة أحبائك.