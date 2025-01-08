نشكركم على متابعتكم خبر قناع طبيعي للوجه .. وصفات منزلية لتنظيف عميق وتغذية البشرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 10:51 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحثين عن بدائل طبيعية لمنتجات العناية بالبشرة التجارية؟ هل ترغبين في تحضير غسول وجه منزلي مغذي وفعال؟ إليك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تجربتها للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

فوائد غسول الوجه المنزلي:

مكونات طبيعية: غالبًا ما تحتوي على مكونات طبيعية مثل الأعشاب والزيوت التي تغذي البشرة وتنقيها.

توفير التكاليف: تحضير غسول الوجه في المنزل يعتبر أكثر اقتصادية من شراء المنتجات التجارية.

تجنب المواد الكيميائية: تجنبي المواد الكيميائية الضارة الموجودة في بعض منتجات العناية بالبشرة.

وصفة غسول الوجه بالأعشاب:

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من زهور البابونج

4 ملاعق كبيرة من قشر الليمون المجفف

4 ملاعق كبيرة من المريمية

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل

كوب من خل التفاح

كوب من ماء الورد

ملعقة صغيرة من زيت عطري (مثل اللافندر أو التوت)

طريقة التحضير:

ضعي جميع الأعشاب في برطمان زجاجي.

أضيفي الخل وماء الورد.

غطي البرطمان واتركيه في مكان مظلم لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

صفّي الخليط وأضيفي الزيت العطري.

استخدمي الغسول الناتج لتنظيف وجهك مرتين يوميًا.

وصفة غسول الوجه بزبدة الشيا:

المكونات:

كوب من زبدة الشيا

كوب من زيت جوز الهند

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون (أو زيت اللوز الحلو، أو زيت الأفوكادو، أو زيت الجوجوبا)

ملعقة صغيرة من زيت عطري (مثل الفانيليا أو التوت أو الورد)

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا في وعاء حتى تتجانس.

احفظي الخليط في وعاء محكم الغلق.

استخدمي كمية مناسبة من الغسول لتنظيف وجهك مرتين يوميًا.

فوائد هذه الوصفات:

تنظيف عميق: تساعد الأعشاب والزيوت الطبيعية على تنظيف المسام وإزالة الأوساخ والشوائب.

ترطيب عميق: زبدة الشيا والجلسرين يوفران ترطيبًا عميقًا للبشرة.

تغذية البشرة: الزيوت الطبيعية تغذي البشرة وتجعلها ناعمة ومشرقة.

مضادة للالتهابات: بعض الأعشاب مثل البابونج والمريمية لها خصائص مضادة للالتهابات.

نصائح إضافية:

اختبار الحساسية: قبل استخدام أي وصفة جديدة، اختبريها على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

التخزين: احفظي غسول الوجه في مكان بارد وجاف.

الاستخدام المنتظم: استخدمي غسول الوجه بانتظام للحصول على أفضل النتائج.