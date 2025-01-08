أطباق رئيسية شهية: وصفات للشتاء تجعلك تشعر بالراحة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 10:51 مساءً - وصفات شتوية لا تُقاوم: أضف الدفء لطيقك وبطنك

مع قدوم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تزداد رغبتنا في تناول الأطعمة الدافئة التي تبعث في النفس شعوراً بالراحة والدفء. تعتمد الأطباق الشتوية عادةً على مكونات غنية بالنكهات التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة لمواجهة البرودة وتنشيط الدورة الدموية. في هذا المقال، سنستعرض بعض الوصفات الشهية التي يمكنك تجربتها هذا الشتاء لإضافة لمسة من الدفء إلى مائدتك.

1. حساء العدس الأحمر

حساء العدس الأحمر هو أحد الأطباق الأساسية في العديد من المنازل خلال فصل الشتاء. يتميز العدس بقيمته الغذائية العالية وقدرته على منح الشعور بالشبع.

المكونات: عدس أحمر، بصل، ثوم، جزر، بطاطس، كمون، ملح، فلفل، عصير ليمون.

طريقة التحضير: في قدر على النار، يُقلى البصل والثوم حتى يصبحان ذهبيي اللون. يُضاف الجزر والبطاطس والعدس وبعدها يُغطى بالماء ويُترك ليغلي حتى ينضج. يُضاف الكمون والملح والفلفل وعصير الليمون قبل التقديم.

2. طاجين اللحم بالخضار

يُعتبر الطاجين من الأطباق التقليدية التي تُحضَّر في شمال إفريقيا، ويُحضر بوصفات متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

المكونات: لحم قطع، بصل، طماطم، جزر، بطاطس، بازلاء، بهارات طاجين، زيت زيتون.

طريقة التحضير: يتم تتبيل قطع اللحم بالبهارات وزيت الزيتون وتُترك جانبًا. في طاجينٍ أو قدر كبير، يُقلى البصل حتى يصبح شفافًا، ثم تُضاف الطماطم ويُتبّع بالخضار واللحم. يُغطى المزيج بالماء ويُترك للنضج ببطء على نار هادئة.

3. فطيرة الدجاج بالكريمة

فطيرة الدجاج بالكريمة هي من الوصفات الرائعة التي يمكنك تقديمها كوجبة رئيسية. تتميز هذه الفطيرة بقرمشتها الخارجة وطراوتها الداخلية.

المكونات: دجاج مسلوق ومقطع، بصل، كريمة طهي، عجين الفطير، جوزة الطيب، ملح، فلفل.

طريقة التحضير: يُحمر البصل في قليل من الزيت، ثم يُضاف الدجاج والكريمة ويتبل بجوزة الطيب والملح والفلفل. يُمدد العجين في صينية الفرن ثم تُضاف الحشوة، وتُغطى بطبقة أخرى من العجين وتُخبز حتى تصبح ذهبية اللون.

في الختام، تُعد الأطباق الشتوية مثل حساء العدس الأحمر وطاجين اللحم وفطيرة الدجاج بالكريمة من الخيارات اللذيذة التي تقدم الدفء والراحة لك ولعائلتك في أمسيات الشتاء الباردة. لا تتردد في تجربتها وإضافة لمستك الخاصة للحصول على أفضل مذاق.