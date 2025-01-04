دينا الشربيني تبكي فراق والدها وتتحدث عن فيلمها الجديد “الهنا اللي أنا فيه”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني مشاعر جمهورها بمشاركة منشور مؤثر عبر خاصية الستوريز على انستغرام، حيث استذكرت فيه والدها الراحل ووجهت له رسالة مؤثرة.

دينا الشربيني تودع والدها:

نشرت دينا صورة لوالدها وكتبت عليها عبارات مؤثرة تعبر عن حبها وشوقها له، ودعت الله أن يتغمده بواسع رحمته. كما أرفقت الصورة بدعاء لوالديها، مما أظهر عمق حزنها لفراقهما.

دينا الشربيني تتحدث عن فيلم “الهنا اللي أنا فيه”:

إلى جانب ذلك، تحدثت دينا الشربيني عن فيلمها الجديد “الهنا اللي أنا فيه”، معربة عن سعادتها بتجسيد شخصية “فوزية الفواذية” التي وصفتها بأنها طيبة للغاية وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور. كما كشفت عن أصعب مشهد في الفيلم، والذي تم تصويره في الغردقة في أجواء باردة وممطرة.

أبرز ما جاء في تصريحات دينا الشربيني:

عن والدها: أعربت عن شوقها وحبها لوالدها الراحل، وطلبت من الله أن يرحمه ويغفر له.

عن فيلم “الهنا اللي أنا فيه”: تحدثت عن سعادتها بتجسيد شخصية “فوزية الفواذية”، وكشفت عن أصعب مشهد في الفيلم.

عن التعاون مع ياسمين رئيس وكريم محمود عبد العزيز: أكدت على أنها ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها مع ياسمين رئيس، ولكنها المرة الأولى التي تعمل مع كريم محمود عبد العزيز.

هذا وأثارت دينا الشربيني مشاعر الجمهور بمنشورها المؤثر عن والدها، كما كشفت عن تفاصيل جديدة حول فيلمها الجديد “الهنا اللي أنا فيه”. ويأتي هذا المنشور ليعكس الجانب الإنساني من الفنانة المحبوبة.