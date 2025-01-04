5 عادات صحية لبشرة مثالية ستشكرين نفسكِ عليها في المستقبل

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

من الصعب أن تجد شخصًا يهتم بالجمال ولا يسعى للوصفة المثالية للحصول على بشرة صحية ومتوهجة. ولكن الوصول إلى بشرة متألقة وصافية لا يتوقف فقط على المنتجات التي تستخدمينها في روتينك الجمالي.

رغم أهمية روتين العناية بالبشرة الجيد، إلا أن إضافة بعض العادات الصحية إلى حياتك اليومية يمكن أن يعزز جمال بشرتك الطبيعي. فالأمور البسيطة مثل تطبيق واقي الشمس بانتظام يمكن أن تصنع فارقاً كبيراً.

لحسن الحظ، بدأنا نبتعد عن معايير الجمال القديمة التي كانت تشجع على التعرض لأشعة الشمس، وفي المقابل يمكننا تبني بعض العادات الصحية للحفاظ على بشرة صحية وجميلة. تابعي القراءة لتتعرفي على الطرق التي ستساعدك في العناية ببشرتك والمحافظة على جمالها الطبيعي.

الجمال يبدأ من الداخل، لذا احرصي دائمًا على شرب الماء بانتظام. في هذا الموسم، ستصبح زجاجة الماء تذكيرًا مستمرًا لضرورة الترطيب اليومي. البشرة الجافة يمكن أن تصبح خشنة ومتقشرة، لذا تأكدي من شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يوميًا لتساعدي جسمك في التخلص من السموم وتحافظي على بشرة ناعمة ومشرقة.

التعرض المفرط لأشعة الشمس يضر بالألياف المرنة في الجلد، مما يؤدي إلى ترهله وفقدان قدرته على العودة إلى حالته الطبيعية، وبالتالي تسريع ظهور علامات الشيخوخة. من الطرق البسيطة لحماية بشرتك من أضرار الشمس: البحث عن الظل، ارتداء قبعة ونظارات شمسية، والتغطية الجيدة عند الخروج.

استخدام واقي الشمس بمعامل حماية SPF 50 على الأقل يعد خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة اليومي. تأكدي من تطبيقه على جميع المناطق المكشوفة لحمايتك من الأشعة الضارة.

من المعروف أن “أنتِ ما تأكلين”، وهذا ينطبق على بشرتك تمامًا. إذا كنتِ ترغبين في تحسين صحة بشرتك، قومي بإضافة الأطعمة الغنية بالفيتامينات، مضادات الأكسدة، والدهون الصحية إلى نظامك الغذائي.

الأطعمة مثل التوت، الخضروات الورقية، الأسماك الدهنية، الأفوكادو، البطاطا الحلوة، البروكلي، الطماطم والمكسرات تمد بشرتك بالعناصر الغذائية التي تدعم إنتاج الكولاجين، وتقلل الالتهابات، وتحميها من الأضرار البيئية.

التمارين الرياضية لا تفيد الجسم فقط، بل لها تأثير إيجابي على البشرة أيضًا. فهي تعزز الدورة الدموية، مما يسمح للأوكسجين والمواد المغذية بالوصول إلى خلايا البشرة، ما يساعد على تحسين صحة البشرة وإعطائها توهجًا طبيعيًا. سواء كنت تمارسين المشي، اليوغا أو التمارين عالية الكثافة، تأكدي من جعل النشاط البدني جزءًا من روتينك اليومي.

وإذا كنتِ تمارسين الرياضة في الهواء الطلق، احرصي على حماية بشرتك من أضرار الشمس عبر ارتداء قبعة ونظارات شمسية واستخدام واقي الشمس.

يسمى النوم بـ “نوم الجمال” لأن بشرتك تجد فيه فرصة لتجديد نفسها وإصلاح الأضرار. لذا من الضروري أن تحصلي على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. النوم الكافي يقلل من مستويات التوتر ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

استفيدي من روتين العناية بالبشرة قبل النوم، حيث يمكنك استخدام المنظفات، السيروم، والمرطبات لتعزيز تأثير نومك الجمالي والاسترخاء.

باتباع هذه العادات الصحية البسيطة، ستكون بشرتك في أفضل حالاتها الآن وفي المستقبل. كلما دمجتِ هذه العادات في روتينك اليومي، ستشكرين نفسك في المستقبل على الحفاظ على صحة بشرتك وجمالها.