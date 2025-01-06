نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول حفلات مشروع 100 سنة غنا.. مدحت العدل يهدي درع جمعية المؤلفين لاسم الفنان أحمد الحجار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الشاعر والمؤلف والمنتج مدحت العدل درع جمعية المؤلفين والملحنين إلى اسم الفنان الراحل أحمد الحجار تقديرا لرحلته الفنية ونشاطه الدائم والمثمر بالجمعية، وذلك خلال أول حفلات المشروع الفني 100 سنة غنا لعام 2025 الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث أهدى دكتور مدحت العدل درع الجمعية إلى الفنان على الحجار.



وأعلن دكتور مدحت العدل أنه تعاون مع الفنان أحمد الحجار في آخر أعماله وهو ألبوم شخصيات من دواوين من تأليفه، وقد انتهى الفنان أحمد الحجار من تلحين ستة شخصيات سيقدمها الفنان على الحجار بصوته في ألبوم يحمل عنوان محمد سيد حسنين، وهو اسم واحدة من الشخصيات الستة.

كما ذكر مدحت العدل أنه سبق له التعاون مع أحمد الحجار في ألبوم وحيد قبل ذلك هو ألبوم أمريكا شيكا بيكا.