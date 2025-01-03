نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (17): غيماريش يستقبل سبورتينغ لشبونة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الجمعة، مباراتان في افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، حيث يلتقي ناسيونال ماديرا مع بورتو الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
يتواجد ناسيونال ماديرا في المركز الخامس عشر بـ 13 نقطة، ويتواجد بورتو في المركز الثاني بـ 40 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف عن لشبونة المتصدر.
و في المباراة الثانية من منافسات الجولة ذاتها، يلتقي فيتوريا غيماريش مع سبورتينغ لشبونة الساعة 23:15.
يتواجد فريق فيتوريا غيماريش في المركز السادس بـ 24 نقطة، فيما يتصدر سبورتينغ لشبونة ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 40 نقطة، وبفارق الأخداف عن بورتو الثاني.