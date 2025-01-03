كاليفورنيا: قتلى وجرحى بتحطم طائرة بعد دقيقة من إقلاعها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 08:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أسفر تحطم طائرة صغيرة فوق مبنى تجاري في مدينة فوليرتون، بمقاطعة أورانج جنوب ولاية كاليفورنيا عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

وبحسب ما أعلنته الشرطة الأمريكية، استجابت فرق الشرطة والإطفاء فورا لموقع الحادث لإخماد الحريق وإخلاء المباني المجاورة.

وأوضحت الشرطة أن الطائرة تحطمت بعد دقيقة واحدة من إقلاعها بالقرب من مطار فوليرتون، الذي يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ديزني لاند، ولم يتم تحديد هوية الضحايا أو ما إذا كانوا من ركاب الطائرة أو من العاملين في الموقع، والتحقيقات جارية.