فالنسيا وريال مدريد… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 07:54 صباحاً - يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا فالنسيا وريال مدريد، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من الدوري الإسبتاني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، ميندي

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، مبابي.

تشكيل فالنسيا المتوقع

حراسة المرمى: ديميتريفسكي

خط الدفاع: فولكييه، موسكيرا، ياريك، فاسكيز

خط الوسط: بارينيتشيا، جيرا، لوبيز، ألميدا، ريوخا

خط الهجوم: هوجو دورو.