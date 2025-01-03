نشكركم على متابعتكم خبر فالنسيا وريال مدريد… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 07:54 صباحاً - يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا فالنسيا وريال مدريد، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من الدوري الإسبتاني.
تشكيل ريال مدريد المتوقع
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، ميندي
خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، بيلينجهام
الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، مبابي.
تشكيل فالنسيا المتوقع
حراسة المرمى: ديميتريفسكي
خط الدفاع: فولكييه، موسكيرا، ياريك، فاسكيز
خط الوسط: بارينيتشيا، جيرا، لوبيز، ألميدا، ريوخا
خط الهجوم: هوجو دورو.