وزير الخارجية يبحث مع رئيس "هيئة الإعلام" أهمية دور الإعلام الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 10:31 صباحاً - بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المسلماني، أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية دور الإعلام الوطني خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ حيث تمت مناقشة ضرورة العمل على توعية المواطن المصري بمحددات الموقف المصري من أبرز القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية، خاصة في ظل ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من تطورات متلاحقة.

وأعرب وزير الخارجية والهجرة عن ثقته في اضطلاع الهيئة الوطنية للإعلام بدورها المنوطة به في هذا الصدد، معرباً عن تقديره للهيئة الوطنية للإعلام وما تبذله من جهود في هذا الشأن.