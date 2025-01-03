الدوري الإسباني: ريال مدريد يلاقي فالنسيا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا فالنسيا وريال مدريد، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة في الدوري الإسباني بكرة القدم، بسبب الفيضانات التي ضربت مدينة فالنسيا.

يتواجد فريق ريال مدريد قبل هذه المباراة في المركز الثاني بـ 40 نقطة، خلف أتلتيكو المتصدر بـ 41 نقطة، وقبل برشلونة الثالث بـ 38 نقطة، وفي حال فوزه في هذه المباراة سيقفز إلى الصدارة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد.

ويتواجد فريق فالنسيا في المركز ما قبل الأخير بـ 12 نقطة، وهو أحوج ما يكون لنقاط هذه المباراة.