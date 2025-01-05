العالم اليوم - جماعة الحوثي تعلن مهاجمة هدف إسرائيلي جنوبي حيفا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 10:23 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاحد، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، ضمن هجمات الجماعة التي تشنها منذ نوفمبر العام الماضي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية، استهدفت محطةَ الكهرباء ’أوروت رابين‘ التابعةَ للعدوّ الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأشار إلى أن "العملية قد حققتِ هدفَها بنجاح".

وأكد أن "اليمن قيادة وشعبا وجيشا مستمرون في تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعبِ الفلسطيني المظلوم وإن العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزةَ سوفَ تستمر".

وأشار إلى أن الهجمات ضد إسرائيل "لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يدخل أجواء إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تفعيل الإنذارات في بطليموس العازار في تل أبيب، مشيرا إلى "تحقيق في التفاصيل".

ولاحقا قال الجيش: "بعد الإنذار الذي تم تفعيله في بطليموس العازار، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى داخل البلاد".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن دوي انفجار سمع في محيط مدينة الخضيرة جنوب حيفا بعد تفعيل صفارات الإنذار.